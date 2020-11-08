Apiora.ru - интернет-магазин натуральных продуктов и косметики

В интернет-магазине Apiora.ru представлен широкий ассортимент из более чем 1000 натуральных продуктов питания и косметики:

- мед и продукты пчеловодства

- лекарственные травы и растения

- чай и травяные сборы

- бальзамы и сиропы

- бакалея (мука, каши, растительные масла)

- суперфуды и протеин

- ореховые пасты и урбечи

- натуральная косметика

- многое другое, полезное для здоровья!



Наши преимущества:

- Оплата при получении

- Доступные цены, честные скидки и акции

- Доставка в любой населенный пункт России

- Отслеживание заказа на всех его этапах по SMS и на E-mail



О магазине:

- 7 лет ответственной работы

- 20 000+ выполненных заказов

- 25+ проверенных производителей

- 1 000+ натуральных продуктов

· Добавлен 08 ноя 2020 · Регион - Нижний Новгород · · Переходов: 5