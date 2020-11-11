Автосервис грузовых автомобилей - Ремзона47

Автосервис грузовых автомобилей - Ремзона47 Сервисный центр Ремзона47 находится в деревне Федоровское Тосненского района по адресу Почтовая, 17 и работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера.

Наше предприятие специализируется на ремонте грузовых машин европейского и американского производства. МЫ проводим профилактическую, внеплановую, срочную диагностику, ремонт, обслуживаем тягачи и прицепы.

Мы помогаем транспортным компаниям обеспечивать безопасность и работоспособность грузового транспорта. Благодаря точной специализации Ремзона47 использует качественные запчасти от проверенных производителей и поставщиков.

На нашем предприятии проводится компьютерная диагностика грузовиков, помогающая точно определить уже имеющиеся поломки, найти «слабые места» и предупредить неисправности до наступления критической ситуации.

 ·  Добавлен 11 ноя 2020  · Регион  -  Ленинградская область, Тосненский ра ·   · Переходов: 13

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Карточка организации

Название: Автосервис грузовых автомобилей - Ремзона47
Адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Почтовая, 17 Ленинградская область, Тосненский ра
Телефон:+7(911) 224-1868

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