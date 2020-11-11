Автосервис грузовых автомобилей - Ремзона47

Сервисный центр Ремзона47 находится в деревне Федоровское Тосненского района по адресу Почтовая, 17 и работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера.



Наше предприятие специализируется на ремонте грузовых машин европейского и американского производства. МЫ проводим профилактическую, внеплановую, срочную диагностику, ремонт, обслуживаем тягачи и прицепы.



Мы помогаем транспортным компаниям обеспечивать безопасность и работоспособность грузового транспорта. Благодаря точной специализации Ремзона47 использует качественные запчасти от проверенных производителей и поставщиков.



На нашем предприятии проводится компьютерная диагностика грузовиков, помогающая точно определить уже имеющиеся поломки, найти «слабые места» и предупредить неисправности до наступления критической ситуации.

· Добавлен 11 ноя 2020 · Регион - Ленинградская область, Тосненский ра · · Переходов: 13