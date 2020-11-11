Магазин чая и кофе -Золотая Улитка

«Золотая Улитка» - это магазин, продающий чай, чайные смеси, травяные напитки и элитный кофе. Мы лично проверяем качество поставок и дополняем ассортимент согласно предложениям постоянных покупателей, чтобы предлагать только лучший чай. Помимо напитков, для покупки доступна специальная посуда из стекла, глины, фарфора, чугуна.
«Золотая улитка» продаёт:
Чай элитный и традиционный: белый, жёлтый, чёрный, зелёный, связанный, жасминовый, улуны, красный, пуэр, Ку Дин, ароматизированный.
Этнический чай: мате, лапачо, ройбуш, ханибуш, иван-чай.
Травяные смеси, полевые и горные травы.
Фруктовые напитки из кусочков, листьев и цветочных лепестков.
Кофе развесной.
Десерты: моти, марципан, шоколад, орехи и кофейные зерна в шоколаде и др.
Подарочные корзины, в том числе делаем по заказу.
Посуду: чайники, пиалы, подставки, сервизы из фарфора, глины, стекла.
Калабасы и бомбильи для приготовления мате.
Турки и кофемолки.
Напитки для нас – не только товар, но и часть личной культуры. Поэтому по субботам проводятся бесплатные дегустации нескольких сортов чая из ассортимента магазина. Это возможность узнать, какой сорт чая вам нравится и научиться правильно его заваривать.
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