Центры Китайской Традиционной Медицины «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Центры Китайской Традиционной Медицины «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» Хэнаньская Академия традиционной китайской медицины (КНР) и Санкт-Петербургская Медицинская компания «Млечный путь» совместно открыли г.Санкт-Петербурге Оздоровительные Центры Китайской Традиционной Медицины под брендом:

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
Традиционная медицина Китая, использующая только натуральные средства и безопасные методы воздействия на организм, уже не одно тысячелетие успешно занимается профилактикой и излечением заболеваний.
В оздоровительном центре наши специалисты, используя средства и методы традиционной китайской медицины, осуществляют:

Комплексное оздоровление всего организма
Профилактику и предупреждение заболеваний
Снижение веса
Общее омоложение организма
Лечение различных заболеваний

 ·  Добавлен 12 ноя 2020  · Регион  -  Санкт-Петербург  · Переходов: 7

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Карточка организации

Название: Центры Китайской Традиционной Медицины «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
Адрес: 194100, ул. Кантемировская,12, лит.А, офис 8 Санкт-Петербург
Телефон:8 (812) 920-55-09

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