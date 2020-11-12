Центры Китайской Традиционной Медицины «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Хэнаньская Академия традиционной китайской медицины (КНР) и Санкт-Петербургская Медицинская компания «Млечный путь» совместно открыли г.Санкт-Петербурге Оздоровительные Центры Китайской Традиционной Медицины под брендом:



«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Традиционная медицина Китая, использующая только натуральные средства и безопасные методы воздействия на организм, уже не одно тысячелетие успешно занимается профилактикой и излечением заболеваний.

В оздоровительном центре наши специалисты, используя средства и методы традиционной китайской медицины, осуществляют:



Комплексное оздоровление всего организма

Профилактику и предупреждение заболеваний

Снижение веса

Общее омоложение организма

Лечение различных заболеваний

12 ноя 2020 · Регион - · Добавлен· Регион - Санкт-Петербург · Переходов: 7