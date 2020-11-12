Центры Китайской Традиционной Медицины «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Хэнаньская Академия традиционной китайской медицины (КНР) и Санкт-Петербургская Медицинская компания «Млечный путь» совместно открыли г.Санкт-Петербурге Оздоровительные Центры Китайской Традиционной Медицины под брендом:
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
Традиционная медицина Китая, использующая только натуральные средства и безопасные методы воздействия на организм, уже не одно тысячелетие успешно занимается профилактикой и излечением заболеваний.
В оздоровительном центре наши специалисты, используя средства и методы традиционной китайской медицины, осуществляют:
Комплексное оздоровление всего организма
Профилактику и предупреждение заболеваний
Снижение веса
Общее омоложение организма
Лечение различных заболеваний
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