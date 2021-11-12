Рабобабобаза

Подбирая для себя новое место работы, всегда следует задавать себе следующий вопрос - что Вы хотите получить от новой работы? Чем более четко Вы сформулируете для себя ответ на этот вопрос, тем более конкретно можно будет судить о том, каков будет окончательный результат Вашей работы на новом месте.



Если Вы устраиваетесь на новое место лишь для того, чтобы иметь хоть какой-либо доход, то результатом такого плодотворного труда может стать лишь Ваше увольнение, когда Вам окончательно надоест работать. Избирая для себя иную цель - продвижение по карьерной лестнице, постарайтесь собрать максимально возможное количество информации о компании, в которую планируете устроиться — сориентироваться касаемо того, как именно выстроить карьеру в рамках компании легче всего, когда информации о компании много.



Выбирая претендента на любую руководящую должность, начальство оценивает прежде всего профессиональные способности и потенциал претендующего на должность. Претендент на роль руководителя также должен обладать еще тремя необходимыми качествами - харизмой, умением генерировать идеи, а также умением находить выход из затруднительных положений.



Сотрудник, ориентированный сугубо на свои интересы и нужды, а не на интересы в первую очередь компании, на чье благо он трудится, также является для компании лишним балластом. Для успешного продвижения по карьерной лестнице в выбранной Вами компании необходимо являться истинным патриотом компании, регулярно вносить разумные предложения по улучшению качества работы или интересные идеи.



Также не повредит иметь полную информацию о других отделениях Вашей компании и направлениях ее деятельности. Необходимо также использовать все возможности обучения в рамках компании - проходите все бизнес-тренинги и семинары; также неплохим вариантом продвижения по карьерной лестнице является возможное обучение за счет компании - начальство захочет получить от обученного сотрудника отдачи в виде внесенного им вклада в развитие фирмы.

12 ноя 2021 · Регион - · Добавлен· Регион - Москва · Переходов: 10